Синоптик Вильфанд: для начала декабря температура в Москве считается высокой

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в ближайшие дни. Для начала первого зимнего месяца температура в столице считается высокой, отметил эксперт в беседе с RT .

По его словам, в понедельник и вторник, 2 и 3 декабря, в городе будет достаточно тепло.

«Температурный фон около 0 градусов, но днем даже до +2…+2,5 градуса. Это высокая температура для начала декабря, аномалия составит примерно 3-4 градуса», — пояснил специалист.

Он добавил, что уже 4 декабря местных жителей ожидает похолодание. Днем столбики термометров покажут -2…-4 градуса. В ночь со среды на четверг прогнозируется небольшой снег.