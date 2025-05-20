Россиянам пообещали летнюю погоду на выходных

В центре европейской России на выходных ожидается летняя погода — воздух прогреется до +26 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если в пятницу температура еще на один градус будет выше нормы, то на выходных — уже сразу на четыре. Давление повышенное, поэтому много солнца, а ночью тоже не холодно, потому что южный ветер», — сказал он.

Вильфанд добавил, что ночные температуры будут варьироваться от +10 до +14 градусов. В дневное время воздух прогреется от +21 до +26 градусов.

При этом метеоролог напомнил, что майская погода отличается переменчивостью, поэтому нет гарантии, что такие температуры продержатся до конца месяца. В любом случае столбики термометров вряд ли сильно опустятся. По его словам, сохранится характерная для мая теплая погода.

В первых числах мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что в Москве и Московской области выпало рекордное количество осадков. По его словам, был побит рекорд 116-летней давности.