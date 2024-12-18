Россиянам пообещали аномальные морозы

Синоптик Вильфанд заявил о приходе аномальных морозов в регионы ЦФО и СЗФО

Жителям регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также Урала необходимо приготовиться к приходу аномально холодной погоды с температурой на 6-17 градусов ниже климатической нормы. Об этом в комментарии «Интерфаксу» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что понижение температуры начнется со среды, 18 декабря. Ниже нормы на 6-9 градусов столбики термометров опустятся в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях и зафиксируются на уровне в −15...−21 градус.

«В Архангельской области температура на 6-12 градусов ниже нормы и морозы до −25. В Ненецком автономном округе — на 8-12 градусов ниже нормы и морозы до −30. В Мурманской области на 14–15 градусов ниже нормы и мороз до −28», — перечислил Вильфанд.

Синоптик добавил, что в Ленинградской области ожидаются морозы до −22 градусов.

На Урале на этой неделе температура воздуха опустится на 7-9 градусов ниже нормы и в ближайшие дни столбики термометров останутся на уровне в − 28..−30 градусов.

Вильфанд добавил, что в Красноярском крае и в западных районах Якутии ситуация полностью противоположная. Там температура превысила средние показатели на восемь –12 градусов, что стало очередной декабрьской аномалией.

Синоптик Александр Шувалов в комментарии 360.ru заявил, что ожидаемые в Москве и Московской области холода до −19 градусов носят кратковременный характер и завершатся уже к вечеру четверга, 19 декабря. По его прогнозу, во второй половине дня температура поднимется до −6...−8 градусов,и пойдет снег.