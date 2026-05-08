Россиянам объяснили, почему Финский залив замерз зимой впервые за 15 лет

Финский залив впервые за 15 лет замерз минувшей зимой из-за западных ветров и низких температур. Об этом РИА «Новости» сообщила глава Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анастасия Ильина.

По ее словам, эти факторы способствовали активному ледообразованию в конце января 2026 года.

Ильина добавила, что лед в заливе появляется ежегодно, но чаще всего его относит в западную часть акватории, где он разрушается.

«Если преобладают нажимные ветры, то дрейфующий лед остается в заливе и не выносится в Балтийское море», — пояснила собеседница агентства.

Ледовые ограничения по режиму плавания в Финском заливе сняли в конце марта. Их вводили из-за аномальных холодов в начале года.