Россиянам назвали безопасные места для отдыха на Черном море после разлива мазута

Россияне грядущим летом смогут отдохнуть в Адлере и Сочи, которые почти не пострадали при утечке мазута. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал депутат Госдумы Георгий Арапов.

Мазутное пятно, которое может затронуть Крымское побережье, сейчас передвигается. За ним следят при помощи снимков из космоса.

«Если мы хотим, чтобы Анапа вернулась в статус того места, где можно отдыхать, нужно сконцентрироваться на том, чтобы помочь ей», — подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Арапов указал, что в некоторых прибрежных зонах почти не осталось песка, поэтому его придется вернуть обратно. Депутат добавил, что необходима техника для просеивания песка, поскольку делать это вручную трудозатратно и очень долго.

Он также предложил ускорить процесс транспортировки пострадавших от мазута птиц, так как многие гибнут, не доезжая до пунктов реабилитации.

В МЧС ранее сообщили, что на побережье Черного моря собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта.