Россиян предупредили об уголовной ответственности за рыбалку до 20 июня

В России ближайшие два месяца действуют ограничения на рыбную ловлю, связанные с нерестом. Нарушение правил грозит большим штрафом и тюремным сроком, сообщил РИА «Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тысяч рублей, а также исправительными работами или реальным сроком до двух лет», — сказал он.

Настолько жесткое наказание грозит только за рыбалку в местах нереста, на миграционных путях к ним или с причинением крупного ущерба. В остальных случаях, по словам Хаминского, предусмотрела административная ответственность в виде штрафа от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией снаряжения.

В целом по России ограничения продолжатся с 20 апреля по 20 июня, но некоторые регионы могут ввести свои нормы. Особые правила действуют в Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском, Байкальском, Восточно-Сибирском, Западно-Сибирском, Дальневосточном, Северном и Западном рыбохозяйственных бассейнах.

В 2024 году суды рассмотрели почти две тысячи дел о незаконной рыбалке, в том числе в местах нереста. Условный срок получили 617 человек, реальный — 44 нарушителя.