Ветеринар Гламаздин рассказал о рисках укусов комаров для домашних животных

Укусы комаров могут представлять серьезную угрозу для здоровья домашних питомцев. Они вызывают зуд, раздражение кожи и аллергические реакции, сообщил доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин в беседе с RT .

По словам эксперта, насекомые могут быть переносчиками дирофиляриоза — тяжелого паразитарного заболевания.

Для защиты питомца медик посоветовал использовать специальные средства — капли, ошейники или спреи, разработанные для собак и кошек. Гламаздин подчеркнул, что средства для людей могут быть токсичны для животных. Также важно установить москитные сетки на окна и двери, чтобы предотвратить попадание насекомых в дом.