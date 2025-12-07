Москвичам пообещали новую волну тепла

Столицу вместо снега снова ждет потепление. После непродолжительного похолодания воздух в столице прогреется до +4 градусов, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В середине недели теплый атмосферный фронт, связанный с очередным циклоном с запада, качнет погодный маятник в сторону положительных температур — днем в столице 0…+2 градуса, а осадки вновь перейдут в смешанную, а затем и в жидкую фазу», — написал он.

В четверг, 11 декабря, в городе будет облачно и дождливо. При этом столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. На следующий день может стать еще теплее на пару градусов.

Как уточнил Леус, после потепления температура может упасть в выходные и снова дойти до минусовых значений.