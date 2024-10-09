Синоптик Ильин предупредил москвичей о вероятности снега на следующей неделе

Не исключено, что уже на следующей неделе в Москве выпадет снег. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, написал RT .

Что касается погоды в столице на этой неделе, то, по словам специалиста, температуры сохранятся с положительной аномалией. До 12 октября в Москве и Москвой области ожидается рост температурных показателей.

Похолодание придет в регион лишь в воскресенье, 13 октября, добавил синоптик.