Синоптик Ильин предупредил москвичей о вероятности снега на следующей неделе

Не исключено, что уже на следующей неделе в Москве выпадет снег. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, написал RT.
Что касается погоды в столице на этой неделе, то, по словам специалиста, температуры сохранятся с положительной аномалией. До 12 октября в Москве и Москвой области ожидается рост температурных показателей.
Похолодание придет в регион лишь в воскресенье, 13 октября, добавил синоптик.
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