Россиян предупредили о штрафах за вырубку деревьев на даче

В России запрещена несогласованная вырубка деревьев, даже если делать это на собственном участке. В худшем случае можно понести уголовную ответственность, сообщил 360.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Вырубка деревьев на собственном участке кажется легким процессом. Земля моя, значит, можно срубить дерево без разрешений, никого не уведомив, однако на деле все иначе», — сказал он.

За самовольно спиленное дерево физлицо заплатит штраф на сумму от трех до четырех тысяч рублей, должностное — от 20 до 40 тысяч, юридическое — от 200 до 300 тысяч. Колунов предупредил, что за использование технических средств и специальной техники грозит еще более строгое наказание — от четырех до пяти тысяч рублей для физлиц, от 40 до 50 тысяч для должностных и от 300 до 500 тысяч для юридических.

«За срубленное дерево может грозить и уголовная ответственность, вплоть до тюремного заключение до семи лет. <…> Чтобы обезопасить себя, лучше обратиться в местную администрацию и лишний раз вырубку согласовать», — заявил депутат.

Без разрешений и порубочных билетов запрещено спиливать деревья из списка 50 краснокнижных пород, среди которых ясень, вишня, дуб, клен и сибирская лиственница, и любые на территории лесного фонда. Без согласования, по словам Колунова, можно избавиться от собственноручно посаженного дерева, пораженного вредителями или иссохшего. Если оно вот-вот упадет, хозяину участка нужно провести экспертизу, чтобы взяться за топор.

Еще одна опасность таится в использовании удобрений. Юрист Тимур Харди предупредил садоводов, что за порчу грунта запрещенными химикатами придется заплатить крупную сумму.