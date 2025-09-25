Москвичей предупредили о ночных заморозках в ближайшее время

Синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Ридусу» о предстоящих заморозках в ночное время в конце сентября и начале октября в Москве и Московской области.

«В Москве возможны заморозки по ночам в первой половине следующей недели — во вторник и среду. Температура будет понижаться до 0...–2 °С. В последние дни сентября может случиться похолодание до –4 °С, но только на территории Московской области», — предупредил Леус.

По его мнению, холода пройдут без осадков, которых ожидали некоторые эксперты. «Снег в это время не выпадет», — заверил Михаил Леус.

Ранее Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», предсказывал возможность мокрого снега в Москве в выходные. Тишковец также делал прогноз на снегопады в других регионах Центральной России, Вологодской и Нижегородской областях.

Метеоролог Татьяна Позднякова полагает, что на стыке сентября и октября в столичном регионе к дождям присоединятся лишь «одна-две снежинки».