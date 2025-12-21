Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

Уже в начале следующей недели, 22 декабря, Землю может накрыть магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Астрономы утверждают, что явление может начать проявляться утром в понедельник приблизительно в 9-12 часов. Его причиной является возмущение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры.

Ожидается, что буря будет соответствовать уровню G1. Они считаются слабыми, однако могут влиять на работу энергосистем, вызывать помехи в радиосвязи и незначительные сбои в работе спутников. В период геомагнитной активности метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Ученые продолжают мониторинг для уточнения прогнозов.

Ранее предполагалось, что магнитные бури начнут активно проявляться на Земле лишь с 30 декабря.