Россиян предупредили о мощнейших вспышках на Солнце в конце августа

В течение 26 и 27 августа на Солнце могут произойти вспышки максимального уровня Х. Об этом на официальном сайте сообщил Институт прикладной геофизики.

«Вспышечная солнечная активность [ожидается] от умеренной до высокой, вспышки класса Х, в том числе протонные», — отметили ученые.

В институте добавили, что вероятна неустойчивость геомагнитного поля. Радиационная обстановка при этом останется в основном невозмущенной.

Сами вспышки происходят на звезде мгновенно, но выброшенное облако плазмы летит со скоростью 600–1000 километров в секунду. Ему требуется до четырех дней, чтобы преодолеть расстояние до Земли.

Лаборатория солнечной астрономии отмечала, что Земля находится под угрозой мощной магнитной бури в результате крупнейшего за последние месяцы выброса плазмы.

По предварительным данным, как минимум край плазменного облака задевает Землю, хотя достоверные модели отсутствуют.