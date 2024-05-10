Россиян предупредили о магнитных бурях 10 и 11 мая | 360°

Экология 10 мая 2024, 00:28 Россиян предупредили о магнитных бурях 10 и 11 мая Землю накроет сильной магнитной бурей 10 и 11 мая Unsplash

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Выброшенная после недавних вспышек на Солнце плазма дойдет до Земли 10 и 11 мая. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По его словам, консолидированный прогноз на геомагнитные последствия этих событий на Солнце уже сформировали.

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«Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд», — рассказал он.

Первый, причем наиболее плотный выброс, достигнет планеты вечером в пятницу, а второй доберется до орбиты уже к середине субботы. Геомагнитная обстановка будет нестабильной от двух до трех суток, добавил ученый.

Он также отметил, что «в пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале».

Ранее Богачев рассказал, что на Солнце мощная вспышка произошла утром в четверг, 8 мая.