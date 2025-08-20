Россия и Белоруссия запустили пилотный проект по контролю за качеством воды

В Минске на Международной специализированной экологической выставки «Ecology Expo — 2025» Россия и Белоруссия подписали соглашение о пилотном проекте по экологическому мониторингу качества воды. Белоруссию представил Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (РЦАК).

Программно-аппаратный комплекс мониторинга качества поверхностных вод установили на реке Днепр около сброса очищенных сточных вод. Это позволит непрерывно контролировать качество вода, данные будут поступать в режиме реального времени в единую цифровую платформу. Солнечные панели и накопители обеспечивают автономную работу комплекса.

«Современные вызовы в области экологии требуют высокотехнологичных решений. Запуск пилотного проекта по мониторингу Днепра — это не только шаг к прозрачности данных о качестве воды, но и пример эффективного союза науки, цифровых технологий и международного сотрудничества», — отметил начальник РЦАК Олег Бузо.

Пилотный проект позволит не только фиксировать изменения, но и оперативно реагировать на них, минимизируя риски для экологии. Комплекс мониторинга позволит исследовать ключевые показатели качества воды. При проведении исследований аппарат не использует химических реактивов, поэтому она экологически безопасна.

Со стороны Российской Федерации проект реализуют АО «Росатом Экологический интегратор» и ООО «Экоинструмент».