Пляжи Анапы и Темрюка еще не открыли из-за превышения нормы вредных веществ

Пляжи в Анапе и Темрюкском районе еще не открыли для купания. В этих местах все еще фиксируют превышение уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

«На закрытых для купания пляжах, которые указаны на карте, сохраняется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте», — уточнили в оперштабе.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора ежедневно замеряют состояние воздуха, пляжей, а также питьевой и морской воды. При этом воздух и питьевая вода за пределами закрытых пляжей соответствуют санитарным нормам.

Отдых и купание также разрешены на остальной прибрежной территории Краснодарского края. В частности, от поселка Тамань до Ростовской области.

Ранее в региональном оперштабе опровергли информацию, что за купание в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района якобы не будут штрафовать.