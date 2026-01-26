Минтранс Подмосковья призвал водителей минимизировать поездки в сильный снегопад

Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада. Обильные осадки ожидаются в регионе вечером 26 января. Водителей призвали быть осторожными и отказаться от поездок без особой нужды.

Дорожные службы Подмосковья проведут все необходимые работы, чтобы обеспечить безопасный проезд, однако водителей все же призвали по возможности отказаться от использования личного транспорта.

Ожидается, что уже этим вечером температура снизится до -15 градусов, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. При этом начнется обильный снегопад, который продлится до четверга. На дорогах может образоваться гололедица.

«Мы готовы к затяжному снегопаду и круглосуточно следим за погодными условиями в разных частях Подмосковья. Мосавтодором организовано дежурство около 600 единиц спецтехники. Дорожники будут убирать снег и обрабатывать региональные дороги против скользкости, а также обеспечат вывоз снега на места, предназначенные для складирования», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров. Не следует оставлять машины в местах, где они будут мешать работе спецтехники.

При возникновении ДТП необходимо позвонить по номеру 112.