Устойчивый снежный покров спрогнозировали в Москве к 25 ноября

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о формировании устойчивого снежного покрова в Москве. По его словам, жителям столицы стоит ждать его к понедельнику, 25 ноября.
Ближе к концу текущей недели Москва попадет в тыловую часть циклона, в связи с чем ожидается понижение температуры.
«С начала ночи пятницы будет +4…+5 градусов, а к утру будет 0…-1 градусов. Днем — слабый плюс. Небольшие осадки будут идти с утра в четверг, но к полудню будет усиление», — сообщил собеседник.
Ночью в воскресенье заметно похолодает, столбики термометров будут показывать до -2… -3 градусов. В выходные в городе ожидается снег.
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