Режим «черного неба» ввели в Красноярске на двое суток

В Красноярске с 6 по 8 января ввели режим «черного неба». Об этом сообщил министр экологии края Владимир Часовитин в своем Telegram-канале .

«Всем предприятиям уже сейчас необходимо приступить к мероприятиям по снижению выбросов в атмосферный воздух», — написал он.

Глава министерства призвал жителей города к отказу от пылеобразующих работ. По его словам, инспекторы эконадзора перешли на усиленный режим.

«Черное небо» означает режим неблагоприятных метеорологических условий. Его вводят при сочетании некоторых факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.

В конце декабря в Ярославской области приостановили работу двух предприятий. Решение приняли из-за нарушений в сфере экологии, сообщил RT.

В Подмосковье передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинг» в 2024 году провели более тысячи замеров качества окружающей среды. Лишь в 15% случаев удалось зафиксировать несоответствие установленным гигиеническим нормативам.