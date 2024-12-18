Мобильные лаборатории провели еще тысячу измерений воздуха в Подмосковье

Передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинг» с начала года провели свыше тысячи замеров качества окружающей среды, 143 — по определению уровня загрязнения воды. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Всего за год мобильные лаборатории выполнили 112,4 тысячи элементоопределений. При этом лишь в 15% случаев зафиксировали несоответствие установленным гигиеническим нормативам.

Данные мониторинга позволяют инспекторам эконадзора оперативно и точно выявлять источники воздействия на окружающую среду. В ведомстве отметили, что по результатам работы с начала года направили более 500 уведомлений о необходимости прекратить негативное воздействие.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам анализа состояния атмосферного воздуха в сравнении с данными предыдущего года, в 13 округах Подмосковья снизились среднегодовые концентрации соединений азота и углерода.