РЭО выступит информационным партнером Дня качества

«Повышение качества обращения с отходами — ключевой приоритет для устойчивого развития. Мы стремимся создать эффективную систему, основанную на принципах экономики замкнутого цикла, где отходы становятся ресурсом, способствуя сокращению зависимости от импорта и развитию отечественных технологий переработки. Это не только шаг к экологически чистой стране, но и важный вклад в укрепление экономической безопасности и поддержку отечественного бизнеса, работающего с вторсырьем», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Роскачество проведет 11–15 ноября Международный форум «Всемирный день качества — 2024», на котором эксперты обсудят вопросы, связанные с качеством и устойчивым развитием. Темой этого года стали «Горизонты развития».

День качества в России направлен на привлечение внимания к ключевым аспектам качества жизни: экологии, социальной сфере, здравоохранению, семейным ценностям и традициям. Он также служит платформой для открытого взаимодействия между производителями российских товаров, представителями сферы услуг, торговыми сетями и потребителями, которые во многом определяют состояние рынка благодаря своему выбору.

Всемирная неделя качества отмечается в мире на второй неделе ноября каждый год. В 2024-м она пройдет с 11 по 17 ноября, День качества — 14 ноября.