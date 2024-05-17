РЭО вложит более 14 млрд рублей в объекты обращения с ТКО в ЯНАО | 360°

Экология 17 мая 2024, 12:11 РЭО вложит более 14 млрд рублей в объекты обращения с ТКО в ЯНАО РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудили на рабочей встрече развитие отрасли и создание новой инфраструктуры обращения с отходами в регионе.

«В 2025 году в регионе планируется закрытие всех старых полигонов. К этому моменту в ЯНАО будут созданы объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые позволят региону обеспечить достижение показателей федерального проекта по 100% обработке ТКО и снижению захоронения на полигонах в 2 раза», — сообщил Денис Буцаев.

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Строительство трех новых мусоросортировочных комплексов планируется в Новом Уренгое, Салехарде и Муравленко. Суммарная мощность обработки на них составит 203 тысячи тонн в год, утилизации — 71 тысячу тонн, размещения — 151 тысячу тонн.

«РЭО готов рассмотреть возможность предоставления финансирования для создания объектов в размере до 95% от общего объема инвестиций. Общая стоимость проектов составляет 15,1 млрд рублей», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Проекты реализуются в рамках концессионных соглашений, которые были подписаны в апреле 2024 года между регионом и инвестором.

«Организация процесса по обращению с отходами имеет свою специфику в Арктике. Совместно с партнером — Российским экологическим оператором — мы добьемся того, что в городах и поселках с хорошей транспортной доступностью доведем решение этих проблем до нормативов, которые ставит перед регионами федеральный центр. Что касается вопросов обращения с отходами в отдаленных, труднодоступных поселках, здесь оптимальное решение еще предстоит найти. Это совместная работа регионов, федеральной власти и бизнеса», — подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В марте 2023 года РЭО сообщал о введении в эксплуатацию современного объекта размещения мощностью 28,3 тысячи тонн в год в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. На объекте предусмотрена своя котельная, дизельная электростанция, очистные сооружения для сточных вод, а также инсинераторные установки, которые позволяют обезвоживать и удалять химически активные вещества из отходов. Также на объекте предусмотрены утилизация бытовых отходов, нейтрализация медицинских, биологических и ртутьсодержащих отходов, обустройство нефтешламовых накопителей для дальнейшей утилизации.