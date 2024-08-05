РЭО подвел промежуточные итоги реформы РОП

После подписания Президентом РФ закона о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителей (РОП) прошел год. Закон вступил в силу 1 января 2024 года.

Российский экологический оператор рассказал, какие изменения коснулись отрасли обращения с отходами и как теперь следят за исполнением ответственности со стороны производителей.

«Реформа РОП началась задолго до принятия закона. Работа над законом велась более двух лет. Участие в ней приняли общественники, экологи, представители различных отраслей, а также органов власти, как федеральных, так и региональных. После принятия закона РЭО и Минприроды подготовили 15 нормативных правовых актов, необходимых для урегулирования системы РОП. При этом, как мы заметили, ряд производителей упаковки уже приступил к развитию собственных мощностей для ее утилизации. Это пример быстрого и непосредственного эффекта РОП. Еще одним источником финансирования проектов экономики замкнутого цикла станут новые ставки экосбора, которые не пересматривались с 2015 года», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Нормативные акты, подготовленные РЭО и Минприроды, утверждают новый перечень товаров РОП, конвертор кодов, требования ведения реестра утилизаторов, новые правила по отчетности производителей, импортеров и утилизаторов, новую форму акта утилизации, изменения в положение о Единой федеральной государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ), положение об эксперименте для импортеров, а также определяют методику расчета ставок экосбора.

Для подготовки данных актов специалисты изучили международную практику и законы в области технического регулирования, стандартизацию и наилучшие доступные технологии. Теперь утилизировать отходы от товаров можно только при наличии оборудования, методик и других необходимых составляющих процесса.

В рамках реформы РЭО создал официальный реестр утилизаторов, без которого невозможно будет исполнить нормативы РОП и отчитаться об успешной выполненной утилизации. На данный момент РЭО собирает информацию от компаний утилизаторов и постепенно расширяет данный реестр. Войти в него могут только компании с подтвержденными мощностями.

«РЭО получил почти 500 заявлений на включение в реестр. По 35 заявлениям были проведены выездные оценки при участии наших специалистов. Работает электронная торговая площадка, на которой можно как продать или купить вторичные ресурсы и вторичное сырье, так и заказать услуги утилизации отходов у верифицированных предприятий из реестра утилизаторов. Сегодня здесь зарегистрировано уже около 2,5 тысячи участников», — добавил Денис Буцаев.

В рамках реформы РОП постепенно будет введена ответственность за переработку отходов для всей производимой упаковки: в 2025 году — за 55%, в 2026 году — за 75% и с 2027 года — для всей упаковки. Также впервые с 2015 года будут подняты ставки экосбора для различных видов отходов от использования товаров.