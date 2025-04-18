РЭО обсудил с экспертами экологическое строительство на конференции в Плехановском университете

Специалисты Российского экологического оператора приняли участие в Международной научно-практической конференции «Комплекс поддержки мероприятий экономики замкнутого цикла и адаптации к изменениям климата в сфере строительства и ЖКХ в условиях технологического перехода». Мероприятие было организовано при поддержке РЭО и прошло 17 апреля в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

«Строительные отходы занимают значительную долю в структуре промышленных. Сегодня в России действует отраслевая программа для увеличения доли вторичных ресурсов при производстве стройматериалов: к 2030 году она должна составить не менее 40%. Достижение этого показателя станет большим шагом к построению экономики замкнутого цикла и снижению нагрузки на окружающую среду», — отметила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

В пленарной сессии «Формирование системного перехода на ЭЗЦ в сфере строительства и ЖКХ в условиях технологического прогресса» приняли участие заместитель директора по проектной деятельности и стратегическому развитию РЭО Константин Столповицкий и заместитель руководителя департамента расширенной ответственности производителей РЭО Гусен Ибрагимов.

В сессии «Управление отходами производства и потребления в процессе перехода к экономике замкнутого цикла в сфере строительства и ЖКХ в условиях технологического прогресса» от РЭО участвовала заместитель руководителя Департамента ЭЗЦ Светлана Грошева.

Соорганизаторами конференции также стали Совет ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии, Совет по экологическому строительству, ДОМ.РФ, ФАУ «РОСКАПСТРОЙ», Национальная ассоциация демонтажных организаций (НАДО), Ассоциация «ЭКОпрофессионал».

РЭУ имени Г. В. Плеханова входит в консорциум «Экономика замкнутого цикла», который РЭО основал в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с ТКО. Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообществ, внедрение новых технологий.