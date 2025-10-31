РЭО: комплекс сортировки отходов за 7,1 млрд рублей построят в Свердловской области

Концессионное соглашение о создании и эксплуатации комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами заключено между Правительством Свердловской области и ООО «Экотехнопарк Верхнепышминский».

«Комплекс в Верхней Пышме — один из ключевых проектов, предусмотренных дорожной картой Свердловской области по развитию системы обращения с отходами. Регион последовательно занимается его реализацией: проектная документация уже направлена на государственную экспертизу», — отметила гендиректор Российского экологического оператораИрина Тарасова.

Будут созданы современный мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн отходов в год, полигон для их захоронения мощностью 65 тысяч тонн и участок компостирования, рассчитанный на 35 тысяч тонн органических отходов в год. Затраты на строительство оцениваются в 7,1 млрд рублей.

Ирина Тарасова добавила, что после получения положительного заключения государственной экспертизы РЭО готов рассмотреть возможность финансирования работ за счетразмещения облигаций. Полученные средства будут предоставлены

в виде льготного займа с ориентировочной ставкой 7,5% годовых и в размере до 95% от общей стоимости строительства.Предположительно это может произойти в середине 2026 года.