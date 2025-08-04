РЭО и РЭУ им. Г. В. Плеханова открыли первый набор на программу повышения квалификации в сфере ТКО

Российский экологический оператор и РЭУ им. Г. В. Плеханова объявили о старте новой программы профессиональной переподготовки — «Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке ТКО в условиях экономики замкнутого цикла». Это первая совместная образовательная программа профессиональной переподготовки. Вуз является одним из членов Консорциума «Экономика замкнутого цикла».

«Экономика замкнутого цикла требует новых подходов, в том числе в подготовке кадров. Сегодня особенно важно формировать профессиональную среду, где специалисты понимают и экологические, и управленческие аспекты реформы. Совместная программа с Плехановским университетом — это ответ на запрос отрасли на системные знания и практические инструменты управления отходами», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, возглавляющий кафедру Российского экологического оператора в Плехановском Университете.

«Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке ТКО в условиях экономики замкнутого цикла» является первой программой профессиональной переподготовки, разработанной РЭО в рамках деятельности Консорциума, в который входит РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Обучение стартует 13 октября 2025 года. Подробности и форма записи доступны на сайте вуза.

Также 30 сентября начнется интенсив «Бизнес-трансформация на принципах ESG (Environmental, Social, Governance)», направленный на формирование устойчивого подхода в корпоративном управлении.

Заявки на обучение принимаются через форму на сайте или по контактам, указанным в описании программ.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий.