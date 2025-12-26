РЭО: акции по сбору новогодних елок пройдут по всей России

Российский экологический оператор совместно с Движением «Экосистема» проведет всероссийскую акцию по сбору новогодних елок для их дальнейшей переработки «Елковорот» . Для этого будет обновлена интерактивная карта пунктов приема на платформе «Уберу» и подключены региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами по всей стране.

«Сбор и переработка новогодних елок — это простой и понятный для людей шаг к экологичным привычкам. Такие акции позволяют сократить объемы захоронения органических отходов, снизить нагрузку на полигоны и показать, как даже сезонные отходы могут возвращаться в хозяйственный оборот. Для нас важно, чтобы у жителей во всех регионах была возможность сдать елку правильно», — отметили в пресс-службе РЭО.

Движение «Экосистема» запускает единый информационный ресурс «Елковорот», где будет собрана актуальная информация о пунктах приема новогодних деревьев во всех регионах России. По оценке движения, к Новому 2026 году россияне приобретут около 500 тысяч живых елей, которые после праздников могут получить вторую жизнь при правильной утилизации.

Председатель Совета Движения «Экосистема» Андрей Руднев отметил, что выброшенные на свалки елки десятилетиями разлагаются и становятся источником парниковых газов, поэтому объединение информации о пунктах сбора на одной карте поможет людям легко находить ближайшие точки и сдавать деревья на переработку.

Интерактивная карта разработана совместно с сервисом «Уберу» от ППК РЭО и в настоящий момент наполняется. Добавить точки приема могут представители регионов, общественных организаций и партнеры проекта. Логистику сбора обеспечат партнеры на местах, а дальнейшее использование елок — переработка в щепу, передача в зоопарки, приюты и фермерские хозяйства — будет определяться в каждом субъекте с учетом региональной инфраструктуры.

После переработки елки превращаются в щепу, которая используется для обустройства экологических троп, как подстилка для животных или при создании лыжных трасс. Из 100 деревьев получается около 0,4 кубометра щепы. По оценкам организаторов, переработка 500 тысяч новогодних елок позволит обеспечить кормом и материалами для содержания десятки тысяч животных.

На сайте проекта «Елковорот» также размещены правила подготовки елок к сдаче, интерактивные элементы и экотрекер, позволяющий участникам фиксировать сдачу деревьев, накапливать экобаллы и получать именные сертификаты за участие в акции.