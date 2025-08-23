В Москве летучие мыши начали искать себе убежище для зимней спячки

В Москве начался период, когда летучие мыши ищут укрытия для зимней спячки. Из-за этого они могут чаще случайно залетать в квартиры. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале .

«С приходом осенних холодов у летучих мышей начинается период поиска уютного убежища для зимней спячки. Именно поэтому они всё чаще могут случайно залетать в окна квартир, офисов или попадаться на глаза на улице», — рассказала Акулова.

По ее словам, бояться таких встреч не нужно — животное дезориентировано и напугано не меньше, чем человек. В столице обитает десять видов летучих мышей, многие из которых редкие и занесены в Красную книгу Москвы.

Акулова предупредила, если выпустить ослабленную мышь на улицу, она, скорее всего, погибнет от холода и голода. В таких случаях нужно обращаться к специалистам Центра реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.