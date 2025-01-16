Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера

Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС после крушения танкеров

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился с просьбой включить город в зону ЧС федерального характера для получения дополнительного финансирования на утилизацию нефтепродуктов, оказавшихся в акватории Черного моря после крушения танкеров. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

Заседание федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута прошло в Севастополе с участием главы МЧС России Александра Куренкова.

«Мы обратились с просьбой включить территорию Севастополя в зону действия чрезвычайной ситуации федерального характера. Могут потребоваться дополнительные средства на утилизацию отходов, из всех направлений это самое дорогое. Для возмещения затрат нам понадобится помощь из федерального бюджета», — написал губернатор.

Развожаев уточнил, что в настоящее время в регионе действует режим ЧС регионального масштаба. На устранение последствий ЧП с танкерами из бюджета Севастополя выделили 78 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что почти 170 тонн замазученного грунта собрали на побережье Черного моря.