Размером с кончик карандаша. В Бразилии обнаружили крошечную жабу

В густых зарослях Атлантического леса Бразилии, где сырость и тень создают идеальные условия, ученые обнаружили новый вид тыквенной жабы. Она размером с кончик карандаша, сообщило издание Interesting Engineering .

«Это ослепительно яркое оранжевое существо получило название Brachycephalus lulai в честь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы», — написали журналисты.

Недавно род миниатюрных жаб Brachycephalus пополнился, и теперь в нем насчитывается 43 вида. Из них 35 были найдены только за последние 22 года. Этот маленький экземпляр несет важное послание для охраны природы.

«Этим мероприятием мы стремимся стимулировать расширение природоохранных инициатив, направленных на сохранение Атлантического леса в целом и, в частности, эндемичных для Бразилии миниатюрных лягушек», — сообщили исследователи из Университета штата Сан-Паулу (UNESP) и Института изучения окружающей среды Mater Natura (Бразилия) в своей научной статье.

Поиски вида Brachycephalus lulai велись масштабно. Ученые собрали 32 особи в регионе Серра-ду-Кирири. Это место поражает воображение: здесь высокие луга соседствуют с туманными лесами на юге Бразилии.

Тело преимущественно ярко-оранжевое с мелкими зелеными или коричневыми отметинами. Самки заметно крупнее самцов. Размер самцов — от 8,9 до 11,3 миллиметра, а самок — от 11,7 до 13,4 миллиметра.

