Разлив нефти локализовали около Новороссийска в Черном море

Разлив нефти, который произошел во время погрузки танкера близ Новороссийска, локализовали. В воду попало около 30 кубических метров нефти, сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Утечку нефтепродуктов зафиксировали утром 29 августа при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве № 2 АО «КТК-Р». ЧП произошло из-за разрыва морского соединения плавучего шланга.

В ведомстве уточнили, что специалисты провели отбор проб морской воды. В ходе проверки установят обстоятельства аварии и точный объем разлива. Выносной причал пришлось вывести из эксплуатации на неопределенное время.

По данным Росморречфлота, в локализации разлива нефти участвовали 87 человек и четыре маломерных катера. Также задействовали 12 буксиров, четыре нефтесборные и семь плавучих емкостей.

Ранее стало известно, что нештатная ситуация произошла при погрузке нефти на танкер в Черном море. Пострадавших и жертв нет. Выносной причал пришлось вывести из эксплуатации.