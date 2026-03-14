Раненого дельфина без левого глаза заметили в Краснодарском крае

В лагуне в Большом Утрише заметили раненого дельфина-азовку без левого глаза. Об этом в телеграм-канале сообщил Центр спасения дельфинов «Дельфа».

У животного диагностировали признаки истощения, абсцесс на боку и рану у грудного плавника.

Специалисты центра отметили, что хотя двигательная активность и дыхательные циклы дельфина оставались в норме, у него выявили эпизоды потери ориентации в пространстве.

В пресс-службе добавили, что несмотря на способность азовки перемещаться под водой, полученное повреждение расценили как серьезное.

С такими ранами у китообразных они еще не сталкивались, поэтому сам факт выживания дельфина можно считать удивительным.

Они попытались накормить истощенное животное рыбой. Однако, с учетом ухудшения состояния, Центр направил в Росприроднадзор запрос для получения дальнейших инструкций. В последний раз дельфина видели в лагуне 12 марта. Утром в пятницу дельфин уплыл и больше не появлялся.

