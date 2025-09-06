Радиационные туманы над Россией. Метеоролог раскрыл тайну зловещего явления
Метеоролог Варакин: радиационные туманы для человека не опасны
Европейскую территорию России накрыли так называемые радиационные туманы. О причинах явления рассказал «Постньюс» представитель Росгидромета Юрий Варакин.
Специалист объяснил, что такие туманы вполне характерны для осени. Угрозы человеку они не представляют.
Кроме того, это явление не задерживается долго. Его разгоняет не только легкий ветер, но и просто появившееся в небе солнце.
Варакин отметил, что в ночь на пятницу, 5 сентября, температура воздуха в Центральной России местами падала до +4,5 °C, а днем в Волоколамске поднималась уже до +18 °C. Эти резкие колебания и стали причиной появления туманов.
Дело в том, что радиационные туманы возникают как раз при охлаждении воздуха у поверхности земли в результате ночного излучения тепла. Появляются они чаще всего у водоемов.
Название связано не с радиацией, а с процессом излучения тепла от поверхности земли. В физике «радиация» в принципе означает любое излучение.
Опасность для здоровья такие туманы могут нести только в одном случае: в промышленных районах они трансформируются в свою крайнюю форму — смог.
