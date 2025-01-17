Работу волонтеров по уборке мазута временно приостановили в Севастополе

Волонтеры, занимающиеся уборкой пляжей Черноморского побережья в Севастополе от мазута, приостановили работу из-за ухудшения погоды. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя. Специалисты работают в районе „Нашего паруса“», — рассказал Развожаев.

Сейчас с побережья продолжают вывозить загрязненный нефтепродуктами грунт. За все время работ, по словам губернатора, вывезли более 171 тонны песка.

Ранее Михаил Развожаев обратился с просьбой включить город в зону ЧС федерального характера для получения дополнительного финансирования на утилизацию нефтепродуктов, оказавшихся в акватории Черного моря после крушения танкеров.

Вокруг затонувшего танкера «Волгонефть-239» в Темрюкском районе у мыса Панагия закончилось возведение технического сооружения. Строительство велось круглосуточно, но его осложняли сильный ветер и высокие волны. Теперь сооружение будут укреплять и поддерживать для начала работ по ликвидации утекшего мазута.