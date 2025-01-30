Танкер «Волгонефть-239» специально посадили на мель

Корму танкера «Волгонефть-239» специально посадили на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае. Такие меры приняли ради безопасности экипажа и предотвращения разлива мазута, заявил в беседе с ТАСС судовладелец ЗАО «Волгатранснефть».

Он рассказал, что в момент крушения танкер переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков. Капитан судна не стал снимать экипаж во время спасательной операции, а отдал приказ следовать задним ходом на кормовой части на отмель.

Судовладелец назвал правильным решение капитана. Благодаря этому удалось предотвратить дальнейшее крушение «Волгонефть-239» и разлив нефтепродуктов.

Представитель компании отметил, что действия команды помогли сохранить более двух тысяч тонн мазута целым на борту.

Оперштаб Краснодарского края ранее заявил, что танкер «Волгонефть-239» начали готовить к утилизации корпуса. Специалисты завершили откачку нефтепродуктов из кормовой части танкера раньше планируемого срока.