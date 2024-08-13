Врач Умнов: очки помогут защитить глаза от пыльной бури

Пыльные бури чреваты негативными последствиями для здоровья. Чтобы защититься от попадания частиц в глаза, необходимо надеть очки, рассказал врач-хирург Александр Умнов в беседе с Life .

По словам специалиста, во время пыльной бури глаза могут пораниться или обжечься осколками, которые были подхвачены ветром. Также подобная непогода грозит снижением слуха при засорении слухового прохода.

Врач отметил, что в некоторых случаях попадание частиц в дыхательные пути может привести к прекращению дыхания и смерти от удушья.