Рекультивация трех мусорных полигонов Подмосковья завершится к концу года

На форуме собрались члены Общественной палаты, муниципальных Общественных палат, депутаты Государственной думы и Московской областной думы, представители региональных властей, руководители экологических общественных движений и эксперты в данной сфере.

На пленарном заседании выступил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида, который отметил, что регион занимает лидирующие позиции в реализации федерального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». Он рассказал, что за шесть лет в области рекультивировали 24 полигона ТКО, и общий объем вложений составил более 21 миллиарда рублей.

«До конца года закончим рекультивацию еще трех объектов: „Лесная“, Непейно, „Шатурский“», — добавил Павел Бида.

В обсуждении также принял участие председатель Центрального совета ВООП Вячеслав Фетисов. Он подчеркнул важность вовлечения молодежи в защиту окружающей среды и формирование экологической культуры. Фетисов отметил, что восстановление нарушенных экосистем должно сочетаться с воспитанием у детей и подростков ответственного отношения к природе.

Кроме того, Павел Бида ответил на вопросы представителей городских округов, которые интересовались системой бюджетирования проектов по очистке прудов и озер в Подмосковье, полигонов, нуждающихся в рекультивации, а также планами министерства экологии и природопользования.

Он акцентировал внимание на важности активного участия всех слоев общества в экологических проектах и программах, подчеркивая, что совместные усилия могут привести к значительным успехам в сохранении окружающей среды и созданию комфортных условий для будущих поколений.