Назван источник угрожающей миру климатической катастрофы

Рост числа засух, наводнений, природных пожаров во всем мире стал признаком надвигающейся климатической катастрофы. С таким заявлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил генсекретарь международной организации Антониу Гутерриш. Трансляция с его речью прошла на сайте мероприятия .

В ходе своего выступления Гутерриш подчеркнул, что увеличение числа стихийных бедствий вызвано прежде всего влиянием человечества.

«Это антропогенные бедствия, которые происходят все чаще из-за использования ископаемых видов топлива. И эта проблема не обошла стороной ни одну страну», — заявил он.

Генсек ООН добавил, что без ископаемых будущее все равно придет, но государствам пора задуматься о переходе на возобновляемые источники энергии. Как быстро это произойдет, зависит только от руководства стран.

Гутерриш призвал всех присутствующих на саммите лидеров государств разработать национальные планы со стратегией по переходу на экологические виды энергетики, чтобы не допустить дальнейшего повышения температуры на планете выше 1,5 градуса к 2030 году. Он подчеркнул, что это норма должна охватить все сектора мировой экономики.

Ранее член общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды Ольга Лакустова заявила, что волна обрушившихся природных катаклизмов связана с глобальным потеплением, которое привело к таянию арктических льдов и росту уровня Мирового океана. Специалист подчеркнула, что мир уже прошел точку невозврата и теперь возможно лишь замедление роста температуры.