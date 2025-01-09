Путин раскритиковал работу ведомств по ликвидации разлива мазута на Кубани
Путин: для ликвидации разлива мазута в Черном море сделано недостаточно
Профильные органы власти прилагают недостаточно усилий для минимизации ущерба от крушения танкеров в Черном море. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с кабинетом министров.
«По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», — подчеркнул президент.
Он поручил начать реализацию работ по минимизации ущерба для экономики и экологии до потепления воды. По его словам, должны быть готовы предложения по этому вопросу. Он назвал ЧП в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов.
Разлив мазута произошел после крушения танкеров в акватории Керченского пролива 15 декабря. Волонтеры и спасатели приступили к расчистке пляжей и спасению животных. В январе пятна нефтепродуктов обнаружили в Крыму, в том числе на побережье Евпатории.