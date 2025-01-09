Путин поручил минимизировать ущерб от разлива мазута

Работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море нужно начать до повышения температуры воды. Такое поручение сделал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, к этому моменту основные предложения по минимизации потерь для экономики и экологии должны быть не только сверстаны, но и необходимо начать реализацию самым активным образом.

Глава государства назвал разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми сталкивалась Россия. Путин поручил создать штаб по ликвидации происшествия. О работе над устранением последствий отчитается глава МЧС Александр Куренков.

Два танкера потерпели крушение в Черном море 15 декабря. В результате случившегося в акваторию попало 2,4 тысячи тонн мазута. На Кубани ввели режим ЧС федерального характера. В январе пятна мазута заметили в Крыму.