Путин призвал бизнес не забывать об экологических проблемах

Бизнесу не следует откладывать решение экологических проблем даже в условиях трудностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов.

«Я понимаю, со многими из здесь присутствующих встречаемся достаточно регулярно, проблем всегда много, сейчас их, может быть, даже больше, чем обычно, но про проблемы экологического характера прошу не забывать», — подчеркнул он.

По словам главы государства, некоторые коллеги говорили ему о сложностях в рамках выполнения различных задач, однако даже под предлогом уже имеющихся и нарастающих трудностей о решении экологических вопросов забывать нельзя. Президент напомнил, что за этим стоят здоровье и жизнь миллионов россиян.

В начале декабря Владимир Путин заявил, что экологическая ситуация в России изменилась в лучшую сторону.