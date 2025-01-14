Путин поручил активнее проводить расчистку побережья Черного моря от мазута

Правительственной комиссии, ответственной за очистку от мазута акватории и побережья Черного моря, необходимо вести работу активнее и тесно сотрудничать с пострадавшими регионами. Как сообщила пресс-служба Кремля, с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Глава государства подчеркнул, что необходимо провести весь комплекс мероприятий по очистке прибрежных территорий и акватории Черного моря.

«Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что очень благодарен волонтерам, которые в первый же день включились в работу по очистке загрязненных топливом берегов.

Пресс-служба МЧС во вторник, 14 января, отчиталась, что в ходе ликвидации последствий нефтепродуктов в Керченском проливе специалисты обследовали 896 километров береговой линии. В общей сложности с пляжей Крыма, Севастополя и Краснодарского края собрали 162 410 тонн загрязненных песка и грунта. Еще 25 тонн нефтесодержащей жидкости достали из Черного моря.