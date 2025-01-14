На Кубани и в Крыму после разлива мазута обследовали почти 900 км побережья

В ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после крушения танкеров специалисты обследовали уже 896 километров береговой линии. Об этом сообщили в МЧС России .

При работе межведомственных мониторинговых групп в трех субъектах России выявили участки сбора нефтепродуктов, общая протяженность которых составила 794 километра.

С побережья в общей сложности собрали 162 410 тонн загрязненных песка и грунта, 38 829 тонн уже вывезли.

В МЧС уточнили, что в акватории Керченского пролива для ликвидации последствия разлива мазута обработали сорбентом 42 885 квадратных километров и собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

В море вдоль берега собрали 16,27 тонны отходов и возвели 2350 метров боновых заграждений, причем 2140 из них — вокруг кормы танкера «Волгонефть 239».

В Краснодарском крае от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог зафиксировали незначительные выбросы мазута. Специалисты построили подъездную техническую дорогу. Вывезли более 946 тонн нефтепродуктов. Вокруг кормовой части потерпевшего крушение судна создают искусственную гавань.

В Крыму мониторинговые группы обследовали 511 километров берега и очистили свыше 178 километров берега. Собрать удалось около 430 тонн загрязненного грунта, а в Севастополе — более 173 тонн.

Ранее выбросы мазута в результате шторма вернулись к побережью Крыма.