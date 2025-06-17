Путин напомнил главе «Ростеха» про «должок»

«Ростех» должен построить еще несколько мусоросжигательных заводов, которые пообещал в 2019 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

По словам последнего, планировалось построить пять предприятий: четыре в Московской области и одно в Татарстане. Однако стройку регулярно приостанавливали — то из-за пандемии, то из-за санкций.

В результате первый завод сдали только в конце прошлого года, второй — планируют в 2026-м, а три других проекта решили заморозить до лучших времен.

«Должок за вами, Сергей Викторович», — отреагировал на это глава государства.

Чемезов отметил, что госкорпорация не просила на этот проект денег от государства, а строила на частные инвестиции, кредиты и собственные деньги, которых не хватает.

В марте Российский экологический оператор и МГТУ имени Баумана открыли совместную лабораторию по технологиям переработки отходов.