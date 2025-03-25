РЭО и Бауманка открыли лабораторию по технологиям переработки отходов

«МГТУ им. Н. Э. Баумана входит в консорциум РЭО по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Создание научно-учебной лаборатории в одном из ведущих технических университетов России стало огромным шагом для формирования циркулярной экономики в нашей стране. Напомню, что согласно национальным целям до 2030 года и на перспективу до 2036 года мы должны начать применять как минимум 25% отходов в качестве вторсырья. Потребуется развитие новых технологий, их апробация и подготовка новых кадров для их применения. Убежден, что в стенах нашей совместной лаборатории эти цели обязательно будут достигнуты», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Основными научно-исследовательскими темами лаборатории являются переработка золошлаковых отходов мусоросжигательных заводов; комплексная переработка отходов энергетики с получением ценных компонентов; переработка пластмассовых отходов в топливо методом пиролиза.

«Сегодня мы открываем одну из лабораторий в корпусе „Технологии защиты природы“, который посвящен экологии и продовольственной безопасности. Мы стратегически настроены на серьезную работу в этом направлении; наши инженеры создают технологии, с помощью которых будет проводиться мониторинг и охранные мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации. Это направление мы будем дальше развивать и поддерживать, и примером такой поддержки служит открытие лаборатории совместно с РЭО», — отметил ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

Помимо опытно-конструкторских разработок для отрасли обращения с отходами в лаборатории можно будет обмениваться информацией о технологиях, законодательных актах, отраслевых подходах и решениях в области переработки отходов. Студенты также смогут принимать активное участие в научно-исследовательских работах.

Кроме того, в рамках деятельности лаборатории к учебному процессу по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и ДПО МГТУ будут привлекаться специалисты РЭО и его партнеры. Со своей стороны они окажут студентам содействие в прохождении практик, выполнении курсовых и дипломных работ.

РЭО основал Консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. В него вошли представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержку педагогического и научного сообщества, внедрение новых технологий. В консорциум могут входить научные и образовательные организации, приверженные принципам формирования экономики замкнутого цикла.