Птиц с химическими ожогами нашли в Черном море после разлива нефти

Вода покрылась пленкой после утечки нефтепродуктов в акватории порта в Новороссийске. После этого там появились испачкавшиеся в мазуте птицы, сообщили в Telegram-канале волонтеры реабилитационного центра «Жемчужная».

«Четыре черношейные поганки поступили за два дня, все в этой жидкости. Химический ожог, интоксикация, вследствие обезвоживание», — отметили в посте.

В центре дают осторожный прогноз по поводу состояния птиц. Также волонтеры опубликовали фотографии еще семи пострадавших пернатых. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы они могли «вернуться в природу».

Утром 29 августа рядом с Новороссийском при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве произошла утечка нефтепродуктов. По данным Росприроднадзора, в воду попало около 30 кубических метров нефти.