Просили не трогать. Таинственно-опасные шары вновь покрыли побережье Австралии

На побережье Нового Южного Уэльса вновь появились загадочные «мусорные шары». Об этом сообщили в Совете Центрального побережья, как передавала местная газета News .

По данным властей, серые комки диаметром от 10 до 40 миллиметров нашли сразу на нескольких пляжах, включая самые популярные. Первые объекты нашли люди, которые вышли на побережье для пробежки.

«На данном этапе неизвестно, что это за материал и связаны ли шарики с мусором, выброшенным на пляжи Сиднея в период с октября 2024 года по январь 2025 года», — сообщили в Совете.

Пляжи Сиднея в конце прошлого года затопило тысячами черных шариков. Сначала экологи предположили, что это нефть. Последующие проверки показали еще более неприятный состав — шарики оказались отходами человеческой деятельности. В образцах находили остатки жиров, масла, волос, лекарств и даже следы наркотиков.

Местные жители уже пожаловались на неприятный запах находок.

Специалисты связали их появление с перегрузкой канализации и обильными дождями. В августе 2025 года в регионе выпало рекордное количество осадков, и стоки могли попасть в море.

Власти предупредили жителей: до завершения проверок необходимо воздержаться от посещения пляжей, где находят «шары», и немедленно сообщать о новых случаях их появления.

Годом ранее волны выбросили на пляжи Австралии тысячи мертвых перелетных птиц.