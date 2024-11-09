Волны выбросили на пляжи Австралии тысячи мертвых перелетных птиц

Пляжи восточного побережья Австралии заполнили трупы короткохвостых буревестников — перелетных птиц, прилетающих на зимовку из северного полушария, преодолевая 15 тысяч километров. Опрошенные газетой The Guardian ученые не увидели в гибели пернатых ничего необычного.

Исследователь Института морской и антарктической фауны Университета Тасмании Лорен Роман заявил, что буревестники часто гибнут в полете во время миграции. Он добавил, что их трупы падают в воду, а волны потом выносят их на берег.

По оценке специалистов, в этом году на побережье выбросило несколько тысяч останков птиц. В ходе исследования ученые заявили, что пернатые достаточно истощены, а значит, в полет они отправились, не набрав достаточного количества запасов жира, и не нашли возможности добыть пищу во время миграции.

По оценке изучающего морских птиц доктора Эрика Веллера, массовая гибель буревестников происходит каждую осень. В основном гибнет молодняк, который не имеет опыта подготовки к дальним полетам. Он добавил, что срок жизни буревестников составляет 40 лет, поэтому потеря взрослых особей могла сказаться на их популяции, но, поскольку в основном погибли молодые, такого риска нет.

Власти провинций Австралии призвали жителей не трогать трупы птиц из-за риска заражения штаммом гриппа H5N1. Но пока его не выявили ни в одних останках погибших пернатых.

В начале августа жители столичного района Северное Тушино объявили, о массовой гибели уток в канале имени Москвы. Только за несколько дней число погибших птиц превысило сотню. Экологи заявили, что птиц могли отравить намеренно.