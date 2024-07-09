Проект «Зеленая премия» запустил новую номинацию в День семьи

В День семьи, любви и верности проект «Зеленая премия» запустил новую номинацию — «Экологическая семья». Именно в кругу близких формируется экокультура: родители закладывают в детях привычки, которые передаются дальше из поколения в поколение.

Вадим Дордин руководит экологическими проектами в Новокузнецке. Активист не первый раз участвует в «Зеленой премии», но в этом году конкурс особенный — рядом самые близкие. Мужчина и его супруга задумались о разумном использовании природных ресурсов, когда родился первый ребенок. Сортировка мусора, организация субботников и участие в них стали привычным образом жизни семьи Дординых.

«Мы обожаем привычку повторного использования, честно говоря. Это прям наша история. Дети быстро вырастают из вещей, мы отдаем их другим родителям, сами получаем вещи от выросших детей. Любая привычка должна полезной для человека быть», — сказал Вадим.

Многодетный отец Алексей Чистопашин почти 15 лет помогает сохранять окружающую среду. На встречу с единомышленниками мужчина приехал с сыном, дочерьми и женой.

«Глубина вовлечения в экологичную жизнь у детей больше, чем у меня», — отметил Чистопашин.

Семьи активистов встретились с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым в центре «Яуза». Участники за круглым столом обсудили перспективы развития экологического движения.

«Ну, а как в семье обсуждают самые важные, или я бы даже сказал, серьезные моменты? Естественно, не стоя на вытяжку, либо не за столом переговоров. Это, в основном, скорее кухонный стол, и обсуждение за чаем, и обсуждение тех проблем, которые у каждого в семье есть», — подчеркнул Буцаев.

Проект «Зеленая миля» поддерживает активистов, будь то семьи или лидеры организаций. Итоги конкурса подводят в конце года. Призеры получают денежные гранты для развития и просвещения экологического движения. Заявки на участие будут принимать до 1 октября.