Продажи «атомных» сертификатов для компенсации углеродного следа расширят в России

«Благодаря новому инструменту „атомных“ сертификатов мировое атомное сообщество получило возможность гарантировать „зеленое“ качество деятельности не только в своих продуктах, но и при проведении публичных мероприятий», — подчеркнул гендиректор компании Михаил Караванов.

Получить такой документ могут компании из самых разных сфер — от металлургии до ретейла. Квалификацию для их выпуска за год получили три российские атомные станции — Балаковская, Калининская и Ленинградская.

Форум проходит с 25 по 28 сентября в Москве, на ВДНХ. На нем демонстрируют достижения российской атомной промышленности и ее партнеров. Среди тематических треков — «Доступная чистая энергия», «Передовая медицина», «Цифровой прорыв» и другие.